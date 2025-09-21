Caminhonete capota e deixa vítima presa às ferragens na BR-319
Por Newsrondonia
Publicada em 21/09/2025 às 10h10
 Um grave acidente registrado na manhã deste domingo (21) deixou um homem ferido na BR-319, na altura do km 38, sentido Humaitá (AM).

De acordo com as primeiras informações, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e a caminhonete capotou diversas vezes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima, que ficou presa às ferragens. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para realizar os procedimentos de praxe. 

