Caio Castro nega envolvimento em escândalo imobiliário e diz que apenas fez campanhas publicitárias

Publicada em 26/09/2025 às 14h53
O ator Caio Castro apresentou defesa à Justiça após ser citado em um processo ligado ao escândalo imobiliário envolvendo a construtora Nossolar Incorporação de Imóveis. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, no portal Metrópoles.
Na manifestação, o artista negou qualquer participação nos negócios da empresa e afirmou que nunca realizou investimentos ligados à incorporadora. Segundo a defesa, Castro apenas participou de campanhas publicitárias da marca e não era sócio, como chegou a ser apontado.
O processo foi movido por Lucas Pereira Simões, que acusa o ator de atuar como sócio oculto da Nossolar, sem que houvesse o registro oficial da incorporação imobiliária em cartório. A defesa de Caio rebateu a acusação, alegando que o autor da ação não apresentou provas materiais que comprovem o envolvimento do ator.
