Caio Blat critica excesso de remakes: “Tenho preguiça, está havendo um abuso”

Publicada em 29/09/2025 às 15h00
O ator Caio Blat se juntou a nomes como Vera Fischer e Beth Goulart ao demonstrar insatisfação com a onda de remakes que tem dominado a teledramaturgia brasileira nos últimos anos.
Em entrevista, Blat afirmou que a prática pode esvaziar o potencial criativo da TV:
— “Olha, pessoalmente, tenho preguiça de remakes. Acho que muitas novelas históricas marcaram épocas exatamente porque pertenciam àquele contexto. Está havendo um abuso de remakes”, declarou.
Para o ator, a insistência nas releituras é uma estratégia de fidelização de público já conquistado, mas que deveria dar espaço a novas produções.
— “É uma tentativa de trazer o público que já gosta daquele título. Acho que tem que ter muita coisa nova, a dramaturgia tem vários caminhos, portas abertas, bastante fôlego. Estou com uma certa preguiça dos remakes”, reforçou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!