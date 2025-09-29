Caio Blat critica excesso de remakes: “Tenho preguiça, está havendo um abuso”
29/09/2025
O ator Caio Blat se juntou a nomes como Vera Fischer e Beth Goulart ao demonstrar insatisfação com a onda de remakes que tem dominado a teledramaturgia brasileira nos últimos anos.

Em entrevista, Blat afirmou que a prática pode esvaziar o potencial criativo da TV:
— “Olha, pessoalmente, tenho preguiça de remakes. Acho que muitas novelas históricas marcaram épocas exatamente porque pertenciam àquele contexto. Está havendo um abuso de remakes”, declarou.

Para o ator, a insistência nas releituras é uma estratégia de fidelização de público já conquistado, mas que deveria dar espaço a novas produções.
— “É uma tentativa de trazer o público que já gosta daquele título. Acho que tem que ter muita coisa nova, a dramaturgia tem vários caminhos, portas abertas, bastante fôlego. Estou com uma certa preguiça dos remakes”, reforçou.

 

