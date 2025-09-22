Cabo da PM é esfaqueado em conveniência e casal é preso
22/09/2025
 Porto Velho, RO – Um cabo da Polícia Militar, de 34 anos, foi atingido por golpes de faca durante a madrugada desta segunda-feira (22) em uma conveniência localizada na Avenida Mamoré, esquina com Plácido de Castro, no bairro JK, zona Leste da capital.

Segundo o registro, o policial estava sentado à mesa conversando com outras pessoas quando ocorreu uma discussão com um grupo próximo. A situação evoluiu para agressões físicas e, durante a briga, ele foi esfaqueado.

O militar sofreu dois ferimentos no pescoço, na parte de trás, e um nas costas. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos e não corre risco de morte.

Após o crime, os envolvidos fugiram em um veículo modelo Celta, de cor vermelha. A Polícia Militar iniciou buscas e conseguiu localizar parte do grupo. Um casal, de 18 e 19 anos, foi abordado pela Rua Rafael Vaz e Silva, no bairro do Roque, região central da cidade.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes. Outros participantes da agressão ainda estão sendo procurados pelas equipes policiais.

