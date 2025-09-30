Bruna Biancardi muda visual e fãs notam ausência de reação de Neymar: “Nunca namoraria alguém assim”

Publicada em 30/09/2025 às 15h04
A influenciadora Bruna Biancardi exibiu nas redes sociais sua nova cor de cabelo, em tons de chocolate, e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores. Porém, o que mais chamou a atenção foi a ausência de interação de Neymar, que não deixou curtida nem comentário na publicação da namorada.
No vídeo, Bruna escreveu: “Mudeeeei. Gostaram??”. Rapidamente, fãs responderam com mensagens entusiasmadas: “Amei! Essa cor ficou tudo, chique”, disse uma seguidora. Outra destacou: “Misericórdia, Senhor, amei, espetacular!”.
A falta de reação do jogador, entretanto, gerou debate entre internautas. Alguns apontaram que ele sempre interagia nas postagens da influenciadora e levantaram questionamentos: “Fui olhar outras fotos e percebi que ele também não curte nem comenta. Eu nunca namoraria alguém assim”.
Por outro lado, parte do público defendeu Neymar, ressaltando que demonstrações de afeto não precisam estar restritas ao ambiente virtual. “Existe vida além da Internet”, disse uma seguidora. Outra completou: “As pessoas acham que o amor é demonstrado em likes e redes sociais”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!