Bruna Biancardi mostra Mavie maquiando Neymar: “Fingindo que é bravo”

A influenciadora Bruna Biancardi, 31, compartilhou um momento divertido entre a filha Mavie, de 1 ano, e o pai, o jogador Neymar, 33, nesta quarta-feira (24).
Nos stories do Instagram, a menina aparece fantasiada de Branca de Neve enquanto passa batom no craque. “Fingindo que é bravo (risos)”, escreveu Biancardi na publicação.
O registro arrancou elogios dos seguidores. “Fofos demais”, comentou uma internauta. “O Neymar se tornou uma pessoa melhor depois das filhas”, opinou outra. “A Mavie e ele são a cara um do outro”, acrescentou mais uma.
Além de Mavie, Neymar é pai de Mel, de 2 meses, também filha de Bruna Biancardi, de Helena, de 1 ano, fruto do relacionamento com Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, 13, do relacionamento com Carol Dantas.
