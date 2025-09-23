Bruna Biancardi detona Virginia Fonseca: “Ela já demonstrou não ter postura e educação”

Publicada em 23/09/2025 às 10h28
Bruna Biancardi se manifestou nesta segunda-feira (22) sobre a versão de Virginia Fonseca a respeito da ligação feita para Neymar Jr. durante a madrugada. A influenciadora negou que o episódio tenha ocorrido da forma relatada pela apresentadora do SBT em entrevista ao portal Leo Dias.
Virginia, coroada recentemente como rainha de bateria da Grande Rio, admitiu que “vacilou” ao telefonar para o jogador e explicou que a intenção era confirmar presença no leilão beneficente do instituto mantido por ele. A justificativa não foi bem recebida por Bruna.
“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas – ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive – bem diferente da pessoa que mostra ser na internet”, disparou Biancardi em suas redes sociais.
No mesmo comentário publicado na página de Leo Dias, a influenciadora pediu para não ter seu nome envolvido em fofocas. “Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim. Vocês dois podiam tirar o meu nome da boca e não mencionar mais a mim e à minha família. Imagina essa paz? Lembrando que a justiça divina está aí para todos e a minha consciência está bem tranquila”, completou.
