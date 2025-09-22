Brazuca vence o Sport Genus com gol olímpico no Centro do Desenvolvimento do Futebol

Publicada em 22/09/2025 às 08h50
Na tarde deste sábado Brazuca e Sport Genus entraram em campo pelo Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17 no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. As duas equipe buscaram a vitória desde o início da partida e fizeram um jogo bastante movimentada, nos primeiros minutos do primeiro tempo o Sport Genus dominou as ações e criou muitas oportunidades de gols, mas as meninas do time grená não consiguiram marcar. O time do Brazuca pouco chegava ao ataque, mas bastou uma bola parada para Ketlen abrir o placar numa bela cobrança de falta da intermediária.
A partir do primeiro gol o time do Brazuca passou a atacar mais e foi justamente em outra bola parada que o Brazuca ampliou a vantagem, na cobrança do escanteio, Ketlen Vitória foi pra cobrança e fez um gol olímpico, abrindo 2 a 0 para o Brazuca. No finalzinho da primeira etapa Manuele Carla aproveitou para marcar o primeiro do Genus. O primeiro tempo terminou 2 para o Brazuca 1 para o Sport Genus.
Na etapa final a partida seguiu muito disputada, com o Sport Genus buscando o empate, mas quem aproveitou para marcar foi o Brazuca, Manu aproveitou livre pra marcar o terceiro. Poucos minutos depois com um gol contra o Sport Genus chegou ao segundo gol. Final no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa Brazuca 3 Sport Genus 2. A próximapartida do Sport Genus pelo Metropolitando Feminino será diante do time do Grupo HO Base e Brazuca enfrenta o Gazin Porto Velho.
