Brasileirão segue firme; Destaques para Palmeiras e Flamengo; Tabelinha Rondoniense

Brasileirão segue firme na rodada 24 no final de semana. Jogos de ida dos torneios continentais com destaques para Palmeiras e Flamengo. No Tabelinha, atletismo e Jogos Abertos em Cacoal movimentam o mundo esportivo em Rondônia.
Rodada 24 do Brasileirão Betano promete confrontos decisivos. Palmeiras e Flamengo abrem vantagem para jogo de volta na Libertadores, enquanto São Paulo vai precisar de 3 gols no jogo de volta. Pela Sula, Atlético-MG volta pra casa com empate.
Brasileirão Betano - A Série A retorna forte na rodada 24, no final de semana (20 e 21 de setembro), com jogos que podem definir rumos na ponta, no meio da tabela e na fuga do rebaixamento.
Palmeiras e Fortaleza – favoritismo verde No Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o Fortaleza em cenário oposto: o Verdão busca manter a pressão pelos primeiros lugares, enquanto o Leão luta desesperadamente contra o Z4.
Clássicos que prometem fogo
Flamengo e Vasco revive rivalidade com grande público, já Botafogo e Atlético-MG pode pesar para o Galo seguir forte na disputa. Destaque também para Internacional e Grêmio, clássico gaúcho com ambos ainda tentando reagir no Brasileirão.
Jogos-chaves pelo meio da tabela
Mirassol, que tem impressionado, recebe o Juventude; Santos e São Paulo fecham o domingo com clássico paulista em Santos. Esses confrontos podem mudar muito na briga por vaga na Sul-Americana ou por estabilidade no campeonato.
Libertadores - O Palmeiras mostrou força e frieza na Libertadores ao vencer o River Plate por 2 a 1 no Monumental de Núñez, pelas quartas de final. Os gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque saíram ainda no 1º tempo, garantindo vantagem para o jogo de volta no Allianz Parque. Apesar da pressão argentina na etapa final e do gol de Martínez Quarta, o Verdão joga por um empate para avançar às semifinais.
A noite foi de contrastes para os brasileiros na Libertadores. No Maracanã, o Flamengo começou arrasador, venceu o Estudiantes-ARG por 2 a 1 com gols de Pedro e Varela e leva boa vantagem para a volta. Já o São Paulo sofreu em Quito e perdeu por 2 a 0 para a LDU, quebrando invencibilidade de 17 jogos. No MorumBis, precisará de três gols para seguir vivo na competição.
Sul-Americana - O Atlético-MG deixou escapar a vitória na Sul-Americana. Em La Paz, abriu 2 a 0 sobre o Bolívar, jogou parte do segundo tempo com um a mais, mas cedeu o empate por 2 a 2. Nos acréscimos, Hulk perdeu chance incrível, que poderia garantir a vitória. Agora, o Galo precisará vencer em Belo Horizonte para avançar na competição. No outro jogo, o Once Caldas surpreendeu e venceu o Independiente del Valle por 2 a 0 no Equador.
Tabelinha Rondoniense
Menina de 12 anos brilha na corrida em Ji-Paraná. Tem início nesta sexta-feira o Jogos Abertos de Cacoal.
Atletismo - Com apenas 12 anos, Mábia Cristina, de Porto Velho, brilhou na 2ª Corrida de Ji-Paraná ao vencer os 800 metros da categoria kids. A jovem atleta já tem acima de 60 participações em corridas de rua, com mais de 30 vitórias. Apaixonada pelo esporte desde 2015, Mábia celebra agora seu primeiro troféu de campeã, mostrando que Rondônia tem grandes promessas para o futuro no atletismo nacional.
Jogo Abertos - A 18ª edição dos Jogos Abertos de Cacoal (JAC) começa nesta sexta-feira (19) e promete agitar o calendário esportivo do município até novembro. Maior competição da cidade, reúne atletas de 18 modalidades e fortalece a integração comunitária. As finais de futsal e vôlei devem atrair grande público. Organizado pela AMEC, o evento é uma vitrine para talentos locais e celebra os 40 anos da instituição em 2025.
