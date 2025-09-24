Brasileirão com disputa acirrada; Quem avança na Libertadores?; Tabelinha Rondoniense

Publicada em 24/09/2025 às 09h45
Brasileirão Betano 2025 segue com disputa acirrada nas primeiras colocações. Quem avança para as semis da Libertadores? Flu eliminado na Sul-Americana. No Tabelinha, fisiculturismo, Jogos da Juventude e Intermunicipais são destaques.
Flamengo segura liderança, Palmeiras goleia e Vasco segue em crise. Racing confirma vaga na semi da Libertadores. Andreas brilha e ganha espaço no Palmeiras antes da Libertadores. Oscar e Lucas podem reforçar o São Paulo na Libertadores. Fluminense vacila e se despede da Sul-Americana.
Brasileirão Betano - A 24ª rodada do Brasileirão Betano 2025 movimentou o fim de semana com clássicos e resultados decisivos. No Maracanã, mais de 62 mil torcedores acompanharam o empate em 1 a 1 entre Flamengo e Vasco. O Rubro-Negro manteve a liderança, mas viu o rival seguir pressionado na zona de rebaixamento.
O Palmeiras mostrou força em casa e goleou o Fortaleza por 4 a 1, encostando ainda mais na briga pelo topo. Já o Fluminense venceu o Vitória por 1 a 0 e voltou a sonhar com o G6. O Cruzeiro, que segue firme no pelotão de cima e também somou pontos importantes.
Na tabela, o Flamengo lidera, seguido por Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Botafogo e Bahia. Na outra ponta, a luta contra o rebaixamento segue acirrada: Sport, Fortaleza, Juventude, Vitória, Vasco e Atlético-MG ocupam as últimas posições.
Com duelos diretos pela frente e clássicos na próxima rodada, o campeonato promete ainda mais emoção na reta final.
Libertadores - O Racing está na semifinal da Libertadores 2025. Depois de vencer o Vélez por 1 a 0 fora de casa, a equipe de Avellaneda repetiu o placar no duelo da volta na terça-feira (23) e garantiu a classificação com autoridade. Com duas vitórias sobre o rival argentino, La Academia segue firme na busca pelo título continental.
Brasileiros
O meia Andreas Pereira caiu rápido nas graças da torcida alviverde. Autor de dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, o reforço mostra entrosamento em tempo recorde. Com apenas três jogos pelo Verdão, já soma gols, assistência e atuações decisivas. Às vésperas do duelo contra o River, pela Libertadores, Andreas se firma como peça-chave no esquema de Abel Ferreira.
Boa notícia para o torcedor do tricolor paulista: Oscar e Lucas avançaram na recuperação e podem aparecer no banco contra a LDU, no Morumbis. Após derrota no clássico com o Santos, o São Paulo volta as atenções para reverter o 2 a 0 sofrido em Quito. Com apoio da torcida e possíveis reforços de peso, o time de Hernán Crespo busca uma virada histórica para alcançar a semifinal da Libertadores.
Sul-Americana - O Fluminense deu adeus à Sul-Americana, após empatar em 1 a 1 com o Lanús no Maracanã. Canobbio abriu o placar e reacendeu a esperança tricolor, mas um contra-ataque argentino decretou a eliminação. A frustração aumentou nos acréscimos, quando Cano carimbou a trave. Após o apito final, protestos contra Renato Gaúcho ecoaram no estádio, enquanto o time agora foca na Copa do Brasil e no Brasileirão.
Tabelinha Rondoniense
Lene Ferreira conquista Pro Card e faz história para Rondônia. Ji-Paraná será sede da fase final do JIR 2025. Prata histórica para Rondônia no vôlei de praia.
Fisiculturismo - A rondoniense Lene Ferreira brilhou no Mr. Olympia Amateur Latin America 2025, em Santo Domingo, e conquistou o sonhado Pro Card, que a coloca entre os profissionais do fisiculturismo mundial. Competindo desde 2013, Lene venceu na categoria Masters 35+ e na Open D, além de garantir o 3º lugar no Overall. O feito histórico não só marca sua carreira, mas também coloca Rondônia no mapa da elite do esporte.
Ji-Paraná - De 9 a 22 de outubro, Ji-Paraná recebe a fase final dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2025, a maior competição esportiva do Estado. Atletas de 32 municípios disputarão 15 modalidades em um evento que une esporte, cultura e integração social. Além do impacto esportivo, a cidade promete movimentar a economia local e reforçar o papel do JIR como símbolo de cidadania e valorização do talento rondoniense.
Jogos da Juventude - Os jovens Matheus José (17) e Nicolas Guimarães (16), da Escola Gonçalves Dias de Ji-Paraná, conquistaram medalha de prata no vôlei de praia dos Jogos da Juventude 2025, em Brasília. Invictos até a final, a dupla venceu potências como Mato Grosso do Sul e Paraná no tie-break, mas caiu diante do Rio Grande do Sul. A campanha foi celebrada como um marco para Rondônia e reforça a evolução da modalidade no Estado.
