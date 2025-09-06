Brasil vence; O adeus de um gênio; Tabelinha rondoniense tem workshop da CBF e Rondônia Open

Publicada em 06/09/2025 às 09h30
Pelas Eliminatórias, Brasil vence a fraca seleção chilena. O adeus de um gênio. NFL volta para o Brasil. Tabelinha rondoniense: workshop da CBF e Rondônia Open.
Eliminatórias: Brasil estreia com vitória sob comando de Ancelotti no Maracanã. Messi vive noite mágica em despedida na Argentina. NFL retorna ao Brasil com Chiefs x Chargers em São Paulo.
Eliminatórias – O Brasil venceu o Chile por 3 a 0 na quinta-feira (4), no Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2026. A partida marcou a estreia de Carlo Ancelotti no estádio e foi definida no 2º tempo, após domínio na etapa inicial com Estevão abrindo o placar. No segundo temo Lucas Paquetá e Bruno Guimarães fecharam o placar. Já classificada, a Seleção chegou a 28 pontos e segue vice-líder. O Chile, lanterna com 10, está eliminado. Na última rodada, o Brasil jogará contra a Bolívia em El Alto.
A Argentina venceu a Venezuela por 3 a 0 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, mas o grande destaque foi Lionel Messi. Autor de dois gols, o craque viveu uma noite histórica em sua despedida local pela seleção. Ao apito final, as luzes se apagaram, rojões iluminaram o céu e Messi foi abraçado por companheiros e pela mãe, dona Célia. Emocionado, agradeceu à torcida: “terminar assim aqui é o que sempre sonhei”. Ídolo eterno, o camisa 10 reforçou a alegria de jogar diante do povo argentino, coroando sua trajetória com festa inesquecível.
NFL São Paulo –A NFL voltou ao Brasil na sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, com Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers abrindo a temporada regular 2025/26. O duelo, apenas o segundo da liga no país, foi um espetáculo dentro e fora de campo. Estrelas consagradas como Patrick Mahomes e Travis Kelce, pelo lado dos Chiefs, encaram Justin Herbert e os jovens talentos dos Chargers, em um confronto que mistura experiência e renovação. Mesmo favorito, os Chiefs sofreram a derrota para o Charges por 27 a 21. A bola oval novamente coloca o Brasil no mapa da maior liga de futebol americano do mundo.
Tabelinha Rondoniense
Workshop da CBF e FFER qualifica 60 profissionais em Porto Velho. Rondônia Open de Tae-kwon-do reúne 150 atletas na Capital.
Porto Velho – A capital rondoniense recebeu no último fim de semana um workshop da CBF Academy em parceria com a FFER, reunindo cerca de 60 participantes entre técnicos, professores, jornalistas e educadores físicos. O evento, gratuito, teve um dia de palestras na Escola do Legislativo e outro de atividades práticas no recém-inaugurado Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. Ministrado pelo instrutor Gibsom Moreira, o encontro marcou a primeira atividade oficial do centro e reforça o investimento na formação do futebol de base em Rondônia.
Rondônia Open – Nos dias 20 e 21 de setembro, o Ginásio Cláudio Coutinho recebe o Rondônia Open de Tae-kwon-do 2025, maior evento de artes marciais do Estado. Organizado pela FETRON e credenciado pela CBTKD, o torneio contará com 150 atletas de Rondônia e Acre. A competição terá disputas nas categorias Kyorugui (cadete, juvenil e adulto) e Poomsae, incluindo duplas e equipes, com uso de coletes eletrônicos para maior precisão. Além de valer pontos no ranking estadual e nacional, o Open é seletiva para a Copa do Brasil, consolidando Porto Velho como palco do crescimento do tae-kwon-do regional.
