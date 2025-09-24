BR 364 passa por fresagem no pavimento, nomes conhecidos despontam nas pesquisas à sucessão estadual em Rondônia, expectativas pelo Senado

Publicada em 24/09/2025 às 14h00
BR 364 – Desde o início da semana que estão sendo realizados serviços de recomposição e fresagem do pavimento, além de faixas em vários trechos da BR 364. Devido as obras os trechos da ligação Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700km, terão os trabalhos encerrados no sábado (27) com frentes de trabalho em Ariquemes (km 515 a 516). Cacoal (km 253), Presidente Médici (km 270 ao 280), Jaru (km 431). Os locais onde estão sendo realizados os trabalhos são sinalizados por pessoas no sistema para e siga, por isso é necessário que motoristas e motociclistas tenham o máximo de cuidado para se evitar acidentes. A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra o trecho entre Porto Velho a Vilhena e estão previstos investimentos de R$ 12 bilhões em obras de ampliações e melhoramentos como duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal, passarelas e o Expresso Porto.
Encontro – O grupo Caminhada Esperança, liderado pelo ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT, tem reunião marcada para o próximo mês de outubro em Ji-Paraná. Os objetivos de os integrantes do Caminhada Esperança é discutir de forma ampla e democrática o melhor para a região como condições de vida disponibilizando oportunidades com valorização do trabalho na expectativa de dias melhores. O encontro será na chácara da Eucatur em Ji-Paraná, no dia 4 a partir das 8h. Acir, além de senador já foi prefeito de Ji-Paraná e formata uma pré-candidatura para retornar ao Senado, nas Eleições de 2026. Ele é um dos coordenadores do Caminhada Esperança, que está em busca de analisar e discutir amplamente o que é melhor para Rondônia e região.
Pesquisas – Já é possível acompanhar em várias publicações (rádio, jornal, TV, site, blog) pesquisas relacionadas às Eleições 2026, como consultas populares sobre a preferência para votar. Pesquisas a deputado (federal e estadual) são mais complicadas, porque exigem trabalho diferenciado, regionalizado, para poder se aproximar da realidade. Os institutos priorizam consultas aos cargos de governador e senador, em nível estadual, além de presidente da República, que não foi o caso, das que estão sendo veiculadas na mídia regional nos últimos dias. E os nomes, que estão sendo mais comentados nos bastidores nos últimos meses se destacaram no trabalho realizado pela Paraná Pesquisas, uma das empresas consideradas confiáveis que tem trabalho realizado na maioria de os Estados há anos.
Destaques – A maioria de os nomes, que está “na boca do povo”, nos trabalhos realizados no Estado não surpreenderam. O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, presidente regional do PSDB, o deputado federal Fernando Máximo (União), o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD) e o vice-governador Sérgio Gonçalves (União), continuam sendo os mais citados nas diversas opções de votação disponibilizadas aos eleitores consultados pelo Paraná Pesquisas (PP). Máximo, Hildon, Fúria e Sérgio sempre estiveram entre os mais votados, inclusive por outros institutos. No trabalho da PP números sempre estiveram acima dos dois dígitos, o que demonstra um certo equilíbrio entre os principais nomes em condições de disputar à sucessão estadual. Até as convenções do próximo ano (20 de julho a 5 de agosto), como se diz no jargão popular, “muita água irá passar embaixo da ponte”. Mas já é possível ter um quadro de como serão as Eleições 2024 em Rondônia.
Senado – Em 2026 duas das três vagas ao Senado, ocupadas por Marcos Rogério e Confúcio Moura, presidente regionais do PL e MDB, respectivamente, estarão em disputa. Rogério deverá buscar mais uma reeleição, o mesmo ocorrendo com Confúcio, que poderá disputar a sucessão estadual ou até, ser convidado para disputar cargos mais ousados, como a vice-presidência. Hoje teríamos como pré-candidatos ao Senado a presidente regional do PP, deputada federal Sílvia Cristina, o ex-senador e presidente estadual do PDT, Acir Gurgacz; deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), pecuarista de Ji-Paraná, Bruno Scheid (PL) e o governador Marcos Rocha (União). Quatro dos pré-candidatos, menos Scheid, são políticos com poderio de voto, pois já demonstraram isso em eleições anteriores. Como estamos a 13 meses das Eleições em breve também teremos pesquisas relacionadas ao Senado.
Respigo
Crescem os rumores nos bastidores da política, sobre a possível ida do deputado federal Lúcio Mosquini, para o Republicanos. Até recentemente ele presidiu no Estado o MDB, cargo hoje ocupado pelo senador Confúcio Moura +++ Impressiona o volume de apreensões de drogas pelas polícias (Federal, Rodoviária Federal e Civil) ao logo de as rodovias, em Porto Velho e cidades do interior nas últimas semanas. Rondônia já foi um corredor de drogas oriundas da Bolívia, principalmente, mas hoje também está entre os consumidores, o que não deixa de ser preocupante +++ A expectativa é que teremos ampla renovação na Assembleia Legislativa (Ale) nas eleições de outubro do próximo ano. Em 2022 pouco mais de 40% conseguiram a reeleição, mas há quem afirme, que a porcentagem poderá até ser maior +++ Hoje (24) tem jogo pelas quartas de final da Copa Libertadores às 20h30 entre Palmeiras e River Plate. Na partida de ida, na Argentina, o Palmeiras venceu (1x2) e joga por um empate em casa, no Allianz Park +++ Pela Copa Sul-Americana (quartas de final) jogam Atlético-MG e Bolívar (Bolívia) na Arena MRV em Belo Horizonte (18h). No jogo de ida em Lá Paz, empate em 1x1.
