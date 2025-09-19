BPTAR prende acusado de agredir mulher de empresário durante assalto
Publicada em 19/09/2025 às 09h00
 Uma ação de policiais do BPTAR nesta quinta-feira (18), resultou na prisão do foragido da justiça conhecido pelo vulgo “Japa”, flagrado com moto roubada. 

A prisão aconteceu na BR-319, proximidades da ponte sobre o Rio Madeira em Porto Velho.

As primeiras informações dão conta que o criminoso estaria junto de um comparsa vindo de Canutama-AM para a capital em uma moto roubada, no entanto somente o foragido foi localizado e preso.

Segundo a Polícia, “Japa” estava com mandado de prisão expedido pela justiça, acusado de participar do roubo a um casal no dia 26 de julho no bairro Embratel.

 Na ocasião a mulher do empresário foi duramente agredida por um dos assaltantes que rendeu o casal na porta da casa da filha, depois fugiram levando o carro e vários objetos. 

