BPTAR prende acusado de agredir mulher de empresário durante assalto

Publicada em 19/09/2025 às 09h00
Uma ação de policiais do BPTAR nesta quinta-feira (18), resultou na prisão do foragido da justiça conhecido pelo vulgo “Japa”, flagrado com moto roubada.
A prisão aconteceu na BR-319, proximidades da ponte sobre o Rio Madeira em Porto Velho.
As primeiras informações dão conta que o criminoso estaria junto de um comparsa vindo de Canutama-AM para a capital em uma moto roubada, no entanto somente o foragido foi localizado e preso.
Segundo a Polícia, “Japa” estava com mandado de prisão expedido pela justiça, acusado de participar do roubo a um casal no dia 26 de julho no bairro Embratel.
Na ocasião a mulher do empresário foi duramente agredida por um dos assaltantes que rendeu o casal na porta da casa da filha, depois fugiram levando o carro e vários objetos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!