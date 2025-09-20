BPPTAR prende jovem por tráfico de drogas em conveniência na zona leste

Publicada em 20/09/2025 às 09h00
Policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPPTAR) prenderam na tarde desta sexta-feira (19) um jovem de 20 anos acusado de tráfico de drogas em uma conveniência localizada na Rua Daniela, bairro Igarapé, em Porto Velho (RO).
De acordo com as informações, o estabelecimento vinha sendo utilizado como fachada para a comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram várias porções de cocaína já prontas para a venda, além de dinheiro trocado e materiais usados para o acondicionamento da droga.
A prisão ocorreu após denúncias que apontavam a atividade ilícita no local. Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Departamento de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Militar reforça que a população pode colaborar com denúncias anônimas, ajudando no combate ao tráfico de drogas e outros crimes na capital rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!