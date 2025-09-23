Bianca Bin impõe condições para voltar às novelas: “Essa rotina já me adoeceu”

Publicada em 23/09/2025 às 10h35
A atriz Bianca Bin, 35 anos, atualmente em cartaz em São Paulo com o espetáculo Job, revelou que o ritmo intenso das gravações televisivas já trouxe consequências graves para sua saúde mental. “Já enfrentei síndrome do pânico, convivo com a ansiedade e sei o quanto uma carga de trabalho pode impactar corpo e mente”, disse em entrevista ao F5.
Longe da TV desde 2018, quando viveu Clara Tavares em O Outro Lado do Paraíso, Bianca contou que recebeu convite para integrar o próximo folhetim de Walcyr Carrasco, previsto para substituir Três Graças em 2026. Apesar da parceria consolidada com o autor — com quem já trabalhou em Êta Mundo Bom! e Terra e Paixão — a atriz foi firme ao estipular limites: não aceitará a rotina de seis dias de gravação por semana.
“Essa rotina já me adoeceu. Sofri burnout e não quero passar por isso de novo. Só retorno às novelas se puder ter duas folgas semanais. Caso contrário, mesmo sendo um convite do Walcyr, vou recusar. Sou grata a ele, mas preciso preservar minha vida pessoal”, afirmou. Ela ainda completou: “Quero ser protagonista da minha própria história. Só eu sei o impacto de cada escolha na minha saúde. Hoje, minha prioridade é estar inteira, dentro e fora de cena. Isso é o que tem valor de verdade.”
Desde sua última novela, Bianca optou por projetos menores, com participações breves em produções como Êta Mundo Bom! e na série Colônia. No teatro, divide o palco com Edson Fieschi em Job, montagem inspirada no espetáculo da Broadway. Para ela, a peça reflete sua própria trajetória profissional: “Quando me vejo dizendo aquelas falas, sinto que preciso estar ali. Foi exatamente o que aconteceu.”
