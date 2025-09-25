Bianca Andrade confirma affair com a atriz Vitória Strada: “Uma fofa”

Publicada em 25/09/2025 às 14h15
A influenciadora Bianca Andrade, de 30 anos, conhecida como Boca Rosa, surpreendeu ao confirmar que já teve um envolvimento amoroso com a atriz Vitória Strada. A revelação aconteceu durante sua participação no podcast Match O Papo, do Tinder.
De forma descontraída, Bianca comentou sobre a relação: “Hoje a gente é amiga. Vitória é maravilhosa, uma fofa”, disse, sem entrar em detalhes sobre o relacionamento, que teria ocorrido antes da participação da atriz no Big Brother Brasil.
A fala encerra rumores que circulavam há algum tempo nas redes sociais e despertavam a curiosidade dos fãs sobre a vida amorosa da ex-BBB. Apesar da confirmação, Bianca ressaltou que a situação ficou no passado e que atualmente mantém uma amizade com a atriz.
Ainda no bate-papo, a empresária admitiu que já usou aplicativos de relacionamento. “Já peguei gente que não vale nada, já tive de tudo”, brincou, sem mencionar nomes.
Hoje, Bianca vive um relacionamento com o influenciador Diego Cruz, assumido em maio deste ano. Segundo ela, o romance começou de maneira despretensiosa: “A gente se conheceu em um after. Tô feliz da vida”, declarou.
