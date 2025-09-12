Bandidos cometem assalto em comércio e fogem com carro e outros objetos

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 12/09/2025 às 09h00
Publicada em 12/09/2025 às 09h00
Por volta das 23h30 da noite de quinta-feira (11) dois criminosos fizeram roubo em um comércio na Rua Pirarara, bairro Lagoa, na capital de Rondônia.
Os bandidos armados renderam a proprietária de 53 anos e agindo com graves ameaças roubaram um carro modelo Fiat Strada, duas TV's, dois celulares, várias roupas e outros objetos do local.
Os ladrões na sequência fugiram do comércio e a Polícia Militar foi chamada.
Imediatamente buscas foram realizadas e o carro foi encontrado abandonado sem os outros objetos roubados. O veículo estava na Rua Pacu, mesmo bairro.
O crime segue sob investigação da Polícia Civil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!