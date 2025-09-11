Band usa inteligência artificial para dar voz a artigo de Reinaldo Azevedo
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 11/09/2025 às 14h02
Nos acompanhe pelo Google News

O jornalista Reinaldo Azevedo, âncora do programa É da Coisa na BandNews FM, segue afastado por motivos de saúde, mas sua análise sobre o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, foi ao ar de forma inusitada nesta quarta-feira (10). Com informações da IstoÉ Gente.

A emissora utilizou uma ferramenta de inteligência artificial para transformar em áudio o artigo escrito por Azevedo, que comentava a decisão de Fux em absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo que investigava uma suposta tentativa de golpe de Estado. A voz reproduzida pela tecnologia simulava a do próprio jornalista.

No início de setembro, Azevedo havia anunciado que precisaria se ausentar do programa devido a uma inflamação aguda que o deixou quase sem voz. “Assim que ficar bom, retomo as minhas atividades normais. Seguirei escrevendo nesse tempo”, declarou na ocasião.

 

Reinaldo Azevedo É da Coisa BandNews FM inteligência artificial STF Luiz Fux Jair Bolsonaro tentativa de golpe afastamento de saúde jornalismo e IA
Imprimir imprimir