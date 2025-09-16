Bancada se cala diante da destruição das dragas no Madeira; vice de Léo será candidata; e Rocha deixará marca no CPA

Publicada em 16/09/2025 às 08h44
Lula continua com forte rejeição em Rondônia
CARO LEITOR, recentemente, a Paraná Pesquisa apontou crescimento da aprovação do presidente Lula (PT-SP) em Rondônia. Agora, Lula tem 32,9% de aprovação dos eleitores e reprovação de 63,3% dos rondonienses entrevistados. O índice de aprovação aumentou em comparação com a última pesquisa realizada em abril, que apontava 30,7% de aprovação e 65,4% de reprovação à administração do governo petista. Na avaliação qualitativa, 9,1% classificaram a administração como ótima e 14,4% como boa, somando 23,5% de percepção positiva. Outros 16,1% consideraram o governo regular. Entre as avaliações negativas, 6,6% classificaram a gestão como ruim e 51,9% como péssima, totalizando 58,5%. A aprovação é mais alta entre pessoas com ensino fundamental (37,6%) e entre eleitores com 60 anos ou mais (34,4%). Já no recorte religioso, entre os que não participaram de celebrações religiosas nos dez dias anteriores à pesquisa, a aprovação foi de 39,6%, contra 27,5% entre os que participaram. O levantamento ouviu 1.545 eleitores em 36 municípios de Rondônia entre os dias 9 e 13 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%. Diante dos números, a comunicação do governo federal precisa ser mais assertiva para a Região Norte no sentido de mitigar a impopularidade do presidente Lula (PT-SP), em especial, nos estados do Acre e Rondônia.
Influenciar
Os índices de aprovação do presidente Lula (PT-SP) podem influenciar no processo eleitoral em escala estadual, em especial, para as forças de esquerda, centro-esquerda e de centro. Neste caso, beneficia possivelmente uma candidatura ao Senado Federal e a possibilidade de eleger deputado federal.
Estratégias
Para diminuir a rejeição em Rondônia, o presidente Lula (PT-SP) visitou Rondônia, fez entregas e anunciou um pacote de obras. Contudo, falta adoção de estratégias de cunho político para resolver os conflitos agrários e ambientais na Amazônia.
Garimpeiros
Falando em conflito ambiental, ontem (15), a Polícia Federal queimou dragas que operavam ilegalmente no rio Madeira. Neste caso, o Governo Federal deveria negociar uma saída legal e sustentável para os garimpeiros.
Legalidade
Qual a saída legal para os garimpeiros? Legalizar a atividade garimpeira no rio Madeira e colocar na legalidade quem trabalha ilegalmente. Agora, se não quer trabalhar na legalidade, deve responder por isso conforme a legislação em vigor no país.
Silêncio
Impressionante é o silêncio da Bancada Federal em relação à operação que destruiu 71 dragas ilegais ao longo do rio Madeira, em Rondônia e Amazonas. Neste caso, impacta diretamente a economia dos municípios porque é menos dinheiro circulando no comércio, porém, os prejuízos ambientais e a saúde humana são enormes, é preciso encontrar uma saída equilibrada para o conflito.
Agrário
Na pauta de conflitos agrários, o deputado federal Lúcio Mosquini (Republicanos-Jaru) faz uma atuação parlamentar brilhante em defesa do pequeno, médio e grande produtor rural. Ele trabalha diuturnamente pela regularização fundiária no estado de Rondônia.
Auditório
O governado Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) deixará sua marca no Palácio Rio Madeira. Rocha deu ordens para concluir as obras inacabadas do auditório do CPA ao custo de R$ 20,6 milhões e o edital de licitação da obra já foi divulgado pela SUPEL.
Entrega
Pré-candidato a senador, o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) precisa cobrar celeridade da equipe para fazer entregas na capital além do asfalto em parceria com o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho). Rocha, por exemplo, precisa entregar as obras de conclusão das Escolas Castelo Branco, Presidente Getúlio Vargas, bem como a reforma do estádio de futebol da capital.
Magda
Falando em Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), a vice-prefeita Magda dos Anjos (Podemos-Porto Velho) deverá concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia pelo Podemos nas eleições do próximo ano. Magda preenche a cota de gênero e, na disputa, contará com o apoio da Igreja Assembleia de Deus.
Medalha
Na tarde de ontem (15), em sessão solene de homenagem, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) homenageou com medalha do Mérito Legislativo Raniery Coelho, presidente da Fecomércio-Rondônia. A medalha é a mais alta comenda da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Homenagem
No discurso de homenagem a Raniery Coelho, o presidente da Fecomércio-Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho) enalteceu a capacidade empresarial do gestor e a importância da família Coelho para o comércio local da capital. Raniery agradeceu a homenagem com um discurso eloquente e carregado de gratidão.
Discurso
Falando em discurso, o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil-Porto Velho) compareceu à sessão solene de homenagem a Raniery Coelho, presidente da Fecomércio-Rondônia. No uso da palavra, Sérgio fez um discurso curto, leve e assertivo, ou seja, sem delongas e enfadonho para os presentes.
Conexão
Quem também compareceu representando a Prefeitura de Porto Velho na sessão solene de homenagem a Raniery Coelho, presidente da Fecomércio-Rondônia, foi a ex-candidata a prefeita Euma Tourinho (Sem partido). Ela ficou quinze minutos na tribuna com um discurso enfadonho e sem conexão com o evento.
Atendidos
O presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereador Gedeão Negreiros (PSDB-Porto Velho), teve pedidos de providências atendidos pela Prefeitura de Porto Velho para atender o bairro Três Marias. Neste caso, foi realizada a revitalização da sinalização de trânsito, limpeza e instalação de galeria para prevenir alagamentos com a chegada do inverno amazônico.
Instrutivos
O advogado eleitoralista Marcelo Barrozo ocupa as redes sociais com vídeos instrutivos voltados para pré-candidatos nas eleições do próximo ano. Vale a pena conferir o material divulgado nas suas redes sociais.
Sério
Falando sério, a popularidade do presidente Lula (PT-SP) “descristalizou” nas últimas pesquisas de opinião pública de aprovação e reprovação em relação ao seu governo. A chegada de Sidônio Palmeira na comunicação do governo, contribui para apontar iniciativas governamentais e dar mais visibilidade às suas realizações, ou seja, demonstração da capacidade de entrega.
