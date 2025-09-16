Ator e cineasta Robert Redford morre aos 89 anos nos Estados Unidos

Publicada em 16/09/2025 às 09h01
Robert Redford, ator, cineasta e ativista norte-americano, morreu nesta terça-feira (16), aos 89 anos. A informação foi confirmada por Cindi Berger, representante da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK. Ela disse que o artista faleceu enquanto dormia, sem detalhar a causa da morte. Com informações da Rádio Itatiaia.
Redford recebeu o Oscar de Melhor Diretor em 1980 por Gente como a Gente e, posteriormente, foi homenageado com um Oscar honorário pelo conjunto de sua carreira. A atuação no cinema começou anos antes, em títulos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), que originou o nome de um de seus projetos mais conhecidos.
Entre os trabalhos marcantes, estão o papel do jornalista Bob Woodward em Todos os Homens do Presidente (1976), a parceria com Barbra Streisand em Nosso Amor de Ontem (1973) e a atuação ao lado de Meryl Streep em Entre Dois Amores (1985).
Na década de 1980, Redford fundou o Instituto Sundance, entidade sem fins lucrativos voltada ao incentivo de novos cineastas. A iniciativa deu origem ao Festival de Sundance, que se consolidou como uma das principais plataformas do cinema independente e abriu espaço para nomes como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh e Darren Aronofsky.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!