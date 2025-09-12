Ator dança de cueca para comemorar condenação de Bolsonaro: “A ocasião merece”

Publicada em 12/09/2025 às 09h57
O ator Tuca Andrada, de 60 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (11) ao publicar um vídeo irreverente em comemoração à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Conhecido por suas críticas ao político, o artista apareceu apenas de cueca branca, levantando a camiseta para exibir a forma física, cantarolando uma melodia semelhante à vinheta dos plantões da Globo e mostrando os dedos do meio para os haters. Com informações do BNews.
A publicação rapidamente viralizou e recebeu comentários em tom de apoio e ironia. “Melhor comemoração… Que toda a família seja presa para termos mais vídeos assim”, escreveu um seguidor. Já outra fã pediu bis: “Amanhã quando sair a sentença faz outro vídeo... A ocasião merece”.
Com mais de 30 anos de carreira na televisão, Tuca Andrada estreou na Globo em Que Rei Sou Eu? (1989) e marcou presença em sucessos como Rainha da Sucata (1990), Porto dos Milagres (2001), Da Cor do Pecado (2004) e Amor de Mãe (2019). O ator também participou de produções da Record, como Os Mutantes (2008) e Poder Paralelo (2009). Seu trabalho mais recente é na série Guerreiros do Sol (2025), disponível na Globoplay.
