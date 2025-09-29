Atleta jaruense é campeã do Manaus International Open de Jiu-Jitsu

Por Anoticiamais
Publicada em 29/09/2025 às 08h43
Publicada em 29/09/2025 às 08h43
A atleta jaruense Alice da Silva Akaki, 22 anos, se sagrou neste domingo (28), campeã do Manaus Internacional Open de Jiu-Jitsu, competição que vem acontecendo na capital amazonense, na categoria Adulto Pluma Faixa Branca.
Filha do casal de odontologistas Rosa da Silva e Celso Akaki, Alice é ex-aluna da Escola Padre Adolpho Kolping de Jaru, onde se destacou na natação na equipe AABB/Kolping, e agora treina Jiu-Jitsu na Academia Hype Gym e também vem se destacando no esporte.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!