Atleta de Cacoal viaja ao DF, para representar Rondonia nos Jogos da Juventude 2025

Publicada em 11/09/2025 às 08h52
David conquistou o 1º lugar na prova dos 3.000 metros rasos e o 2º lugar nos 800 metros rasos durante os Jogos Escolares de Rondônia. Esses resultados garantiram sua convocação para a etapa nacional, consolidando sua posição entre os melhores jovens atletas do estado.
Os Jogos da Juventude CAIXA 2025 reúnem cerca de 4.700 jovens atletas de todo o Brasil em 20 modalidades esportivas. A cerimônia de abertura será realizada nesta quarta-feira (10), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), e as disputas seguem até o dia 25 de setembro.
O pai de David, Nelson Rodrigues, vice-presidente do SAAE em Cacoal, destacou a emoção de ver o filho representando o estado em um palco nacional:
“Ver o David alcançar esses resultados e agora ter a chance de competir em Brasília, levando o nome de Rondônia, é uma emoção enorme para nossa família”.
Em suas redes sociais, David fez questão de agradecer aos parceiros e apoiadores, reforçando que o sucesso é fruto do trabalho em conjunto. Com dedicação, disciplina e incentivo da comunidade, o jovem atleta desponta como uma das promessas do atletismo rondoniense.
