Associação de Campo Novo de Rondônia recebe plantadeira e carreta basculante por meio de recurso do deputado Ezequiel Neiva

A Associação Terra Roxa foi beneficiada com a chegada de dois importantes implementos agrícolas: uma plantadeira e uma carreta basculante no município de Campo Novo de Rondônia. Os equipamentos foram adquiridos por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo a um pedido feito pelo ex-vereador Miro, contando com o apoio dos vereadores Thiago dos Três Coqueiros (Podemos) e Patrick (PP).
O objetivo da entrega é fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores condições de trabalho aos produtores rurais da região. A iniciativa foi celebrada por autoridades locais e membros da associação.
“Como deputado estadual, é sempre uma alegria poder contribuir com o trabalho desempenhado pelo homem do campo”, destacou Ezequiel Neiva. “É esse trabalhador que produz o alimento que chega aos supermercados e feiras, garantindo o abastecimento da população”, completou.
O presidente da Associação Terra Roxa, Rubens Silva Sardinha, ressaltou a importância dos implementos para os agricultores da comunidade. “É de grande importância, pois não tínhamos esses equipamentos. Antes, precisávamos recorrer à Secretaria de Agricultura, e muitas vezes não conseguíamos na hora certa. Agora, com esses implementos, poderemos realizar os serviços no tempo ideal, como a colheita, por exemplo”, afirmou Rubens.
O ex-vereador Miro também valorizou a conquista e agradeceu ao parlamentar pela atenção dada à agricultura local. “Esses implementos são essenciais, principalmente na plantação de milho para silagem. A carreta basculante também será muito útil para os agricultores. A seca tem dificultado bastante a criação de animais, e esse apoio chega em boa hora. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva e também ao seu filho Wiveslando, que tem nos ajudado bastante”, disse.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva destacou que o investimento faz parte de uma política de fortalecimento da agricultura familiar em diversas regiões de Rondônia. “O deputado Ezequiel Neiva tem atuado em favor dos agricultores para potencializar a produção rural. Em Campo Novo de Rondônia, o objetivo é justamente esse: fortalecer a produção e garantir melhores condições para quem trabalha na terra”, finalizou Wiveslando.
