Artilheira do futebol rondoniense: Camilly assina contrato com o Palmeiras

Publicada em 11/09/2025 às 14h55
A jogadora Camilly, destaque do Campeonato Rondoniense de Futebol Feminino em 2024, foi contratada pela Sociedade Esportiva Palmeiras após participação em competição nacional em 2025 defendendo o Rolim de Moura Esporte Clube.
O desempenho da atleta chamou a atenção do clube paulista, que oficializou a transferência. O presidente do Rolim de Moura, Anderson Lins, comentou sobre a importância da conquista para a equipe e para a cidade.
“É motivo de muito orgulho para nós ver uma atleta que vestiu nossa camisa ser reconhecida em nível nacional. Esse resultado é fruto do esforço que temos feito para fortalecer o futebol feminino em Rolim de Moura. É uma alegria imensa saber que nossa cidade apresentou ao Brasil uma jogadora com o talento da Camilly”, declarou Anderson.
A negociação é considerada um marco para o futebol feminino no estado de Rondônia, reforçando o espaço conquistado por jogadoras locais no cenário nacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!