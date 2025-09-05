Publicada em 05/09/2025 às 09h26
Sexta feira, dia 5 de setembro acontece o arbitral do Rondoniense Sub-15 e Sub-17, o encontro deve definir o formato, tabela e regulamento das competições. O arbitral será as 11h de forma virtual e a previsão para o início das competições é para o final deste mês de setembro.
O encontro virtual contará com a participação de todos os representantes das equipes confirmadas na competição, Sub-15 - Sport Genus, Brazuca, Rondoniense, Gazin Porto Velho, Rolim de Moura, Guaporé, Atlético Cacoal, União Cacoalense, Sant German, Espigão e Vilhena. Na categoria Sub-17 estão confirmados o Sport Genus, Brazuca, Rondoniense, Gazin Porto Velho, Sant German, Ji-Paraná, Atlético Cacoal, União Cacoalense, Espigão e Vilhena.
Para o coordenador da categorias de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, as competições de base além fomentar o esporte são importantes para o calendário e também para a formação de atlétas, "são duas competições importantes para gente, estamos trabalhando com muita dedicação juntamente com o presidente da federação e demais diretores como o Almir Belarmino, Bruno Costa pra fazer acontecer essas competições da melhor forma possível e certamente será um sucesso e com futebol de bom nível" citou José Natal Jacob.
O Gazin Porto Velho venceu o Espigão e é o atual campeão do Rondoniense Sub-17 e o Brazuca foi o campeão do Rondoniense Sub-15 na edição de 2024 diante da equipe do Guaporé.
