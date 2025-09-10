Arbitral define início do Rondoniense Sub-15 e Sub-17 para o final do mês de setembro

Publicada em 10/09/2025 às 11h18
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia promoveu o congresso arbitral das competições de base, Rondoniense Sub - 15 e do Rondoniense Sub - 17. A reunião virtual foi dirigida pelo coordenador das categorias de base da FFER José Natal e contou com a participação dos representantes de clubes e diretores da FFER como Almir Belarmino, Fabrício Medeiros e Bruno Costa. As competições devem iniciar no final deste mês de setembro com a participação de onze equipes.
No Rondoniense Sub-15 no Grupo A estão as equipes do Sport Genus, Brazuca, Rondoniense e Gazin Porto Velho e no Grupo B Rolim de Moura, Guaporé, Atlético Cacoale Saint German e no Grupo C estão União Cacoalense, Espigão e Vilhena.
No Rondoniense Sub - 17, Grupo A estão Sport Genus, Brazuca, Rondoniense e Gazin Porto Velho. No Grupo B Saint German, Ji-Paraná e Atlético Cacoal. No Grupo C estão União Cacoalense, Espigão e Vilhena.
Na primeira fase as equipes jogarão entre si com jogos de ida, se classificando as duas melhores. No transcorrer dos jogos será escolhida uma seleção de cada categoria pra representar o estado de Rondônia em uma competição contra uma equipe do Estado do Acre. O presidente da Federação, Heitor Costa também participou da abertura falando sobre a importância e apoio destinado as categorias de base, "é importantíssimo continuarmos trabalhando com o fomento e desenvolvimento das categorias de base, competições de base também é prioridade na FFER, então vamos trabalhar para cumprir nosso calendário e apoiando e incentivando as competições de base" citou Heitor Costa.
De acordo com o coordenador da competições das categorias de base da FFER, está tudo pronto para a realização das competições, "temos alguns ajustes a fazer mais saão apenas detalhes posso afirmar que está tudo pronto para iniciarmos os jogos destas duas competições de bases da federação, com onze equipes mais de 100 adolescentes jovens que estão em busca dos seus sonhos e a federação contribuindo para a formação de cidadão e quase sabe de grandes jogadores para o futebol brasileiro" frisou José Natal.
