Apresentadora da Globo rebate críticas após pai virar motorista de app: “Ele adora”

A apresentadora Ana Clara Lima, que comanda o reality musical Estrela da Casa, da TV Globo, se manifestou após críticas ao fato de seu pai, Ayrton Lima, ter passado a trabalhar como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro.
Os dois participaram juntos do Big Brother Brasil 18. Internautas relataram nas redes sociais que foram atendidos por Ayrton em corridas de transporte particular, o que gerou elogios, mas também comentários negativos.
Em entrevista ao jornal O Globo, Ana Clara negou que o pai esteja enfrentando problemas financeiros. “Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre”, afirmou.
Antes analista de sistemas, Ayrton não retornou à antiga profissão após o BBB. Segundo a apresentadora, a iniciativa partiu dele: “Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente”.
Nas redes sociais, a defesa de Ana Clara também ganhou apoio de internautas, que ressaltaram a decisão de Ayrton como forma de manter-se ativo e produtivo.
