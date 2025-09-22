Após solicitação do deputado Alan Queiroz, obras de pavimentação em ruas de Alvorada são concluídas

Publicada em 22/09/2025 às 14h22
A obra resultou em quase 1 km de asfalto novo, liga a BR-429 à Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem (Foto: Assessoria Parlamentar)
A pavimentação das ruas Independência e Olívio Cardoso Borges, no município de Alvorada D’Oeste, foi concluída após solicitação do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos). A obra, que resultou em quase 1 km de asfalto novo, liga a BR-429 à Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e representa um marco para a mobilidade urbana, oferecendo mais segurança, qualidade de vida e melhores condições de tráfego para moradores da região.
A entrega da pavimentação representa um grande avanço para Alvorada D’Oeste, trazendo benefícios diretos à população. Com ruas mais seguras e acessíveis, a obra melhora o tráfego urbano, facilita a rotina dos moradores, valoriza a região e contribui para o desenvolvimento econômico e social do município.
O deputado Alan Queiroz destacou o impacto positivo da ação. “Essa pavimentação é resultado de muito trabalho e união de esforços em prol da população. As ruas agora oferecem mais segurança, valorizam o comércio local e garantem dignidade às famílias que vivem nessa região de Alvorada D’Oeste”, concluiu.
Além de melhorar a trafegabilidade, especialmente em períodos de chuva, o asfalto fortalece o desenvolvimento urbano e impulsiona a economia local, marcando uma conquista histórica para Alvorada D’Oeste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!