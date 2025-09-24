Após dores de cabeça, filho de Wesley Safadão passa por cirurgia de emergência

Publicada em 24/09/2025 às 16h02
Yhudy, de 14 anos, filho da influenciadora Mileide Mihaile e do cantor Wesley Safadão, foi submetido a uma cirurgia de emergência na última sexta-feira (19), em São Paulo, após a descoberta de um tumor no crânio. O diagnóstico ocorreu depois de o adolescente apresentar fortes dores de cabeça.
De acordo com nota publicada por Mileide nesta quarta-feira (24), o procedimento foi realizado com sucesso e Yhudy recebeu alta hospitalar na segunda-feira (22). O tumor identificado é um granuloma eosinófilo, também chamado de histiocitose de Langerhans.
“O resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia”, destacou o comunicado.
A família agradeceu pelas mensagens de apoio e pediu respeito à privacidade do adolescente para que ele tenha uma recuperação tranquila. “Yhudy está bem e já em casa, recebendo os cuidados necessários”, finaliza a nota.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!