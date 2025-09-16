Após cobrança de Delegado Camargo, Governo se compromete a pagar os atrasos com o Hospital Santa Marcelina

Publicada em 16/09/2025 às 13h50
O deputado estadual Delegado Camargo conduziu, na Assembleia Legislativa de Rondônia, uma reunião com representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) e do Hospital Santa Marcelina, instituição referência no atendimento hospitalar em Rondônia, que enfrenta uma crise financeira em razão da falta de repasses por parte do Governo.
De acordo com informações apresentadas pela direção do hospital, os atrasos já somam quase R$ 6 milhões, comprometendo diretamente a manutenção das atividades e colocando em risco a continuidade dos serviços médicos e clínicos prestados à população.
Durante a reunião, Delegado Camargo foi enfático ao cobrar providências imediatas do Governo do Estado, destacando que a situação ultrapassa a esfera administrativa e financeira. “Estamos tratando de vidas. A falta de repasses não é somente um problema contábil, mas um risco direto ao atendimento da população que depende do Santa Marcelina”, reforçou o parlamentar.
O deputado alertou ainda que a crise ameaça paralisar setores estratégicos da unidade, o que poderia resultar em sobrecarga para outros hospitais da capital e do interior. Ele afirmou que continuará acompanhando o caso de perto e exigindo soluções concretas, para garantir que os recursos cheguem ao hospital e o atendimento à população não seja interrompido.
O Hospital Santa Marcelina é um dos principais parceiros do sistema público de saúde em Rondônia, atendendo milhares de pacientes mensais. A falta de recursos, segundo a própria instituição, já começa a gerar impacto na aquisição de insumos, no pagamento de profissionais e na manutenção de serviços essenciais.
Após a cobrança do deputado, o Governo se comprometeu a quitar a dívida até o dia 30 de setembro.
