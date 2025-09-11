Após bariátrica, Thais Carla celebra nova fase: “Recuperei a liberdade”

Publicada em 11/09/2025 às 14h11
A bailarina Thais Carla, de 33 anos, compartilhou nesta quarta-feira (10) com seus seguidores os resultados obtidos quatro meses após passar por uma cirurgia bariátrica. No Instagram, ela mostrou imagens de antes e depois, além de refletir sobre as mudanças mais significativas desde o procedimento. Com informações da revista Quem.
“A mudança que vocês veem por fora não é nada perto da revolução que aconteceu aqui dentro. Recuperei a liberdade de fazer coisas simples que eu tinha perdido, como andar de bicicleta sem dor ou correr com minhas filhas até perder o fôlego (o delas, porque o meu tá sobrando!)”, afirmou.
A artista também deixou um recado aos que duvidaram de sua jornada. “É claro que com uma mudança assim vêm os comentários. Confesso que até eu mesma duvidei de mim no começo. ‘Será que esse novo caminho vai dar certo e eu vou conseguir manter minha saúde em dia?’. Para o azar de quem duvidou, eu estou conseguindo. A obesidade vai além do número da balança. É sobre qualidade de vida”, declarou.
