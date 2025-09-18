Publicada em 18/09/2025 às 10h13
A professora aposentada Alessandra de Oliveira, de 60 anos, natural de Jaru, está atuando de forma voluntária na delegação de Rondônia durante os Jogos da Juventude 2025, em Brasília, que acontecem de 10 a 25 de setembro. A professora foi convidada pelo governo de Rondônia como forma de reconhecimento pelo trabalho de décadas dedicadas à educação física e ao esporte escolar.
A docente integra a equipe da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), formada por dirigentes, oficiais e fisioterapeutas, garantindo que os estudantes atletas recebam incentivo e atenção integral.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do esporte escolar e da atuação voluntária de profissionais como Alessandra de Oliveira. “O governo do estado estimula e valoriza o trabalho dos profissionais que apoiam nossos estudantes atletas. A dedicação dos voluntários garante que os jovens tenham estrutura, acompanhamento e oportunidades para se desenvolverem dentro e fora das quadras.”
Segundo a professora, que se aposentou em 2022, ser convidada para acompanhar a equipe de Rondônia é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na educação e uma alegria por poder estar novamente com os estudantes, incentivando e vibrando junto com eles. “Jamais esperava voltar a acompanhar uma etapa nacional. O papel do oficial escolar vai além da supervisão, nosso trabalho é cuidar, incentivar, torcer e assegurar que os estudantes tenham todo o suporte necessário durante a competição”, destacou.
Mesmo aposentada, a docente mantém forte vínculo com a educação física no estado. No dia a dia, atua como voluntária na Superintendência Regional de Educação de Jaru (Super), na Gerência de Educação Física. Além disso, acompanhou todas as fases dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer) em 2025, tudo de forma voluntária e sem ônus ao estado.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Batista, também reforçou o papel dos oficiais escolares no processo formativo e na segurança dos estudantes. “O oficial tem a missão de acompanhar e garantir que nenhum estudante atleta fique desacompanhado. Esse trabalho reforça a qualidade e o acolhimento que fazem a diferença na experiência dos jogos”, frisou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!