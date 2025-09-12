Apenado monitorado e mulher são presos com arma, drogas e moto roubada

Publicada em 12/09/2025 às 09h00
O apenado monitorado Alexsandro F. dos S., 24, e a companheira de 27 anos foram presos no final da noite desta quinta-feira (11), depois de serem flagrados com arma e drogas depois de uma perseguição na Avenida Calama, bairro Planalto em Porto Velho.
Segundo consta em boletim de ocorrência, o casal que ocupava uma moto roubada, foi visto transitando pela Avenida Imigrantes sentido Guaporé, e durante as buscas os suspeitos foram encontrados na Calama com Rua Humaitá.
A dupla tentou fugir após receber ordem de parar, e durante uma perseguição vieram a cair do veículo após colisão com a viatura da PM. Na revista pessoal foi encontrado com Alexsandro um revólver calibre 38 com 12 munições intactas, e com a mulher porções de maconha e cocaína, além de dinheiro trocado.
Foi constatado que a moto era roubada e o apenado usava papel alumínio na tornozeleira para bloquear o sinal do monitoramento. Ambos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes.
