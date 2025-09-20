Aos 62 anos, Xuxa comenta flacidez dos braços: “O resto está pior”

Publicada em 20/09/2025 às 09h41
Xuxa Meneghel voltou a movimentar as redes sociais após a divulgação de um vídeo em que aparece recebendo fãs com simpatia. Apesar do tom carismático das imagens, a apresentadora de 62 anos acabou sendo alvo de comentários maldosos sobre a aparência de seus braços, apontados por alguns internautas como “flácidos”.
O registro viralizou na última quinta-feira (18), depois de ser republicado por uma página de fofocas no Instagram que destacou a idade da artista junto às críticas. Entre as reações, houve desde ironias até insinuações de manipulação digital. “Se a Xuxa está flácida assim com dinheiro, imagine eu sem”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “É mentira, gente. Isso é manipulação de IA”.
Sem se abalar com a repercussão, a eterna “Rainha dos Baixinhos” respondeu de forma bem-humorada: “Tem que ver o resto... Está pior [risos]. Mas, chega para todos”, disse. Após a reação descontraída, a página que havia repostado o vídeo optou por remover o conteúdo.
Aos 62 anos, Xuxa rebate críticas por flacidez no braço:
“Tem que ver o resto… Tá pior! Hahahah Mas… [a idade] chega pra todos.” pic.twitter.com/dvxOLm9Qoj— poponze (@poponze) September 18, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!