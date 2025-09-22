Ao vivo, atriz assusta apresentadoras da Globo com gritos durante entrevista

Publicada em 22/09/2025 às 10h14
A atriz Gilda Nomacce protagonizou um momento inesperado durante entrevista ao JMTV, da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão. Convidada para divulgar o filme Enterre Seus Mortos, em cartaz no festival Maranhão na Tela, ela surpreendeu as apresentadoras ao simular uma cena de terror ao vivo.
Durante a conversa com Tayse Feques e Michele Cerveira, a artista comentou detalhes sobre a produção e destacou as atuações e a fotografia. No entanto, ao ser questionada sobre o que o público poderia esperar do longa, decidiu encenar parte do clima do filme.
"Vai esperar um grande filme, um filme com grandes atuações e uma fotografia fantástica. E...", disse, antes de soltar gritos que assustaram as jornalistas. Em seguida, completou: "Vai esperar que a gente esteja lá sangrando!"
O susto levou Tayse a encerrar o jornal rapidamente. O episódio viralizou nas redes sociais e acabou servindo como uma forma inesperada de divulgação para o longa.
Momentos marcantes da televisão maranhense 📺 pic.twitter.com/0PbPiKQoyn— museu do meme maranhense (@MuseudomemeMA) September 20, 2025
