Ao vivo, atriz assusta apresentadoras da Globo com gritos durante entrevista
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 22/09/2025 às 10h14
A atriz Gilda Nomacce protagonizou um momento inesperado durante entrevista ao JMTV, da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão. Convidada para divulgar o filme Enterre Seus Mortos, em cartaz no festival Maranhão na Tela, ela surpreendeu as apresentadoras ao simular uma cena de terror ao vivo.

Durante a conversa com Tayse Feques e Michele Cerveira, a artista comentou detalhes sobre a produção e destacou as atuações e a fotografia. No entanto, ao ser questionada sobre o que o público poderia esperar do longa, decidiu encenar parte do clima do filme.

"Vai esperar um grande filme, um filme com grandes atuações e uma fotografia fantástica. E...", disse, antes de soltar gritos que assustaram as jornalistas. Em seguida, completou: "Vai esperar que a gente esteja lá sangrando!"

O susto levou Tayse a encerrar o jornal rapidamente. O episódio viralizou nas redes sociais e acabou servindo como uma forma inesperada de divulgação para o longa.

 

