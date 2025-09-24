Andressa Urach grava com a irmã e gera reação polêmica na web: “Surreal”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 24/09/2025 às 10h45
Em mais uma polêmica envolvendo sua carreira, Andressa Urach, de 37 anos, anunciou nesta segunda-feira (22) que gravou um vídeo de conteúdo adulto ao lado da irmã, Pâmela Urach. A novidade foi revelada em uma publicação no Instagram.

Segundo Andressa, o ator Ton Fernandes também participou da produção. “Trouxe o Ton para a primeira gravação com a minha irmã. A morena e a loira, o Ton está com sorte hoje [risos]! É guloso, tem duas Urachs. Essa cena ficou incrível!”, declarou a influenciadora no vídeo.

Na mesma publicação, Ton reagiu ao momento: “Essas beldades juntas!!! Sou um homem de sorte!”, escreveu o ator, destacando a parceria na gravação.

A revelação gerou ampla repercussão entre internautas, com opiniões divididas. “Mundão está perdido mesmo”, comentou um usuário. Outro escreveu: “O cúmulo do absurdo, isso é surreal”. Já houve também quem reagisse de forma oposta: “Tom, que sorte, hein”, publicou um seguidor. “Esse é meu ídolo”, disparou outro.

