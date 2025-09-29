Ana Castela e Zé Felipe dividem músicas, risadas e pescaria em fim de semana juntos
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 29/09/2025 às 09h58
As interações entre Ana Castela e Zé Felipe voltaram a movimentar as redes sociais após o casal passar o fim de semana junto. No sábado (27), durante show em Aparecida de Goiânia (GO), os dois dividiram o palco e cantaram juntos as músicas “Tu” — versão brasileira do clássico de Shania Twain — e “Roça em Mim”, parceria que também conta com Luan Pereira.

Nos registros compartilhados por fãs, foi possível notar momentos de proximidade, como abraços, sorrisos e até um beijo no rosto. A plateia reagiu com entusiasmo, aplaudindo a sintonia entre os artistas.

Já no domingo (28), Ana acompanhou Zé Felipe e os pais dele, Poliana Rocha e Leonardo, em um passeio pelo Pantanal. Durante a visita, a cantora celebrou ao pescar pela primeira vez e brincou nas redes ao compartilhar fotos e vídeos.
— “Meu primeiro peixe”, escreveu, mostrando ainda uma montagem em que o animal aparecia com tamanho aumentado por inteligência artificial.

A publicação rendeu comentários divertidos, inclusive de Zé Felipe, que reagiu com risadas e um coração. Em outro momento, Ana destacou o resultado do cantor na pescaria:
— “Olha o tamanho! O Zé pegou um enorme”, disse, revelando que ainda sente receio de lidar com peixes.

 

