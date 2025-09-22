Ana Castela denuncia cartas anônimas com ofensas: “Me entristecem profundamente”

Publicada em 22/09/2025 às 10h46
A cantora Ana Castela, de 21 anos, usou as redes sociais para relatar um problema que vem enfrentando fora dos palcos: o recebimento frequente de cartas anônimas com mensagens ofensivas sobre sua vida pessoal. O desabafo foi feito em seus stories no Instagram, mas apagado pouco depois. Ainda assim, o conteúdo repercutiu após ser divulgado por uma página de fãs da sertaneja, o QG da Ana Castela.
Segundo a artista, a maioria das correspondências contém mensagens de carinho e até referências religiosas, mas algumas trazem julgamentos duros. “Recebo muitas cartas, e a maioria é linda, cheia de carinho e até mensagens falando sobre Deus. Mas algumas chegam com julgamentos e palavras duras que me entristecem profundamente”, escreveu.
Ana explicou que parte dessas cartas é entregue na casa de sua família e, em alguns casos, até acompanhadas de flores. No entanto, o gesto não ameniza o conteúdo negativo. “Algumas vão direto para a minha mãe. Sei que muita gente se preocupa, mas esse tipo de abordagem não ajuda. Quero começar a descobrir quem está por trás disso, porque quando a mensagem é crítica, o remetente nunca se identifica”, completou.
O episódio gerou debate nas redes sociais. Enquanto alguns internautas acusaram a cantora de buscar atenção, comparando-a com a influenciadora Virgínia Fonseca, outros defenderam sua postura, ressaltando a necessidade de respeitar a vida pessoal dos artistas.
Nas últimas semanas, rumores de um possível envolvimento entre Ana Castela e o cantor Zé Felipe, de 27 anos, também movimentaram as redes sociais. A dupla gravou uma música em parceria e chegou a aparecer em fotos ao lado do cantor Leonardo, pai de Zé, aumentando as especulações.
Apesar dos boatos, Ana destacou que sua prioridade no momento é lidar com as críticas invasivas, que, segundo ela, ultrapassam os limites do respeito.
