Ana Castela curte comentário que critica boatos de affair com Zé Felipe

Publicada em 13/09/2025 às 10h29
Em meio a rumores de um suposto envolvimento com o cantor Zé Felipe, a sertaneja Ana Castela chamou a atenção dos fãs nesta sexta-feira (12) ao curtir um comentário que pedia respeito à sua vida pessoal. Com informações do BNews.
A cantora havia compartilhado o clipe da música “Sigo Sofrendo”, parceria com a dupla Guilherme e Santiago, quando seguidores passaram a comentar sobre o possível affair com o filho de Leonardo, ex-marido de Virginia Fonseca.
Uma fã saiu em defesa da artista e criticou a postura de internautas que insistiam no assunto. “Gente, parem de falar da vida pessoal da @anacastelacantora nos posts dela. O Instagram dela é sobre trabalho. Não é de bom tom comentar a vida pessoal em publicações de trabalho”, escreveu.
O apoio foi notado pela própria Ana, que curtiu a mensagem, gesto interpretado pelos seguidores como sinal de incômodo diante das especulações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!