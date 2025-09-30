Alex Redano solicita recursos para aquisição de medicamentos e materiais de consumo em atendimento a pedido da prefeita de Ariquemes

Publicada em 30/09/2025 às 08h20
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALERO)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou Indicação ao Governo do Estado, extensiva à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), solicitando a viabilização de recursos financeiros para a aquisição de medicamentos e materiais de consumo destinados ao município de Ariquemes.
“Esse recurso será de fundamental importância para atender às demandas crescentes da população, garantindo a qualidade no atendimento e a continuidade dos serviços essenciais da Saúde em nosso município”, afirmou a prefeita em seu ofício.
Redano destacou que a demanda da gestão municipal é legítima e que o pedido está em consonância com a realidade enfrentada pela saúde pública em Ariquemes. “Estamos reforçando junto ao Governo do Estado a necessidade de viabilizar esses recursos, pois são insumos indispensáveis para manter o funcionamento adequado da rede pública e assegurar dignidade no atendimento à população”, afirmou o deputado.
Com o pedido, o parlamentar reafirmou o compromisso de continuar trabalhando em parceria com o município para melhorar as condições de atendimento e fortalecer a rede de saúde de Ariquemes.
