Alex Redano assina emenda de R$ 700 mil para aquisição de motolâncias e viatura de intervenção rápida ao SAMU

Publicada em 15/09/2025 às 08h40
Para o deputado Alex Redano, o investimento significa salvar vidas (Foto: Mateus Andrade e Evanildo Santos)
O SAMU Regional vai ganhar reforço importante para agilizar o atendimento em emergências. O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destinou uma emenda parlamentar de R$ 700 mil para a compra de motolâncias e de uma Viatura de Intervenção Rápida (VIR).
De acordo com especialistas, esses equipamentos são estratégicos para reduzir o tempo de resposta em ocorrências médicas. As motolâncias, motocicletas de alta cilindrada, vão atuar em locais de difícil acesso, garantindo os primeiros socorros até a chegada da ambulância. Já a VIR, uma viatura 4x4 equipada com suporte avançado de vida, permitirá que médicos e socorristas iniciem os procedimentos ainda no local da ocorrência.
Para o deputado Alex Redano, o investimento significa salvar vidas. “Nosso objetivo é fortalecer a estrutura, garantindo rapidez e eficiência no atendimento à população, inclusive nas áreas rurais”, destacou Redano.
O coordenador do SAMU, Marconi Edson, disse que a motolância representa uma solução eficiente, especialmente em casos que não exigem remoção do paciente. “Casos como hipoglicemia, por exemplo, podem ser resolvidos no local. Com isso, liberamos a ambulância para situações mais complexas e melhoramos o atendimento como um todo”, explicou.
Já o diretor geral do SAMU, Dr. Bruno Brasil, destacou que o médico da central é quem determinará a forma de atendimento, mas que, com as novas motolâncias, o tempo de resposta será significativamente reduzido. “Mesmo quando é necessária a ambulância, a motolância chega antes e já inicia o atendimento, o que pode ser determinante para salvar vidas”, enfatizou.
Com os novos veículos, a expectativa é que o SAMU aumente sua capacidade de cobertura e ofereça mais segurança à população em situações de urgência.
