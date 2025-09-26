Alero abre inscrições para 3ª Corrida da Democracia nesta sexta-feira

Publicada em 26/09/2025 às 15h09
A partir das 16h desta sexta-feira (26), estarão abertas as inscrições para a 3ª Corrida da Democracia da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). O evento será realizado no dia 19 de outubro, em Porto Velho, abrindo a programação comemorativa dos 42 anos da instituição.
A Corrida da Democracia terá início às 6h30 e contará com diversas categorias: Kids (5 km), Pessoas com Deficiência – PCD (5 km), Servidores (5 km), Público Geral (5 km), Melhor Idade 60+ (5 km) e Elite (10 km), destinada a atletas profissionais confederados.
Inscrições
As inscrições serão feitas exclusivamente on-line, a partir das 16h (horário de Rondônia) desta sexta-feira (26), pela plataforma Bruno Atletas, no link: brasilcorrida.com.br.
O valor da inscrição será a doação de uma cesta básica, acondicionada em saco transparente, contendo obrigatoriamente os seguintes itens: arroz (5 kg), feijão (1 kg), açúcar (2 kg), farinha de trigo (1 kg), óleo de soja, macarrão e café (250 g).
Entrega da cesta e retirada do kit corrida
As cestas deverão ser entregues na Escola do Legislativo (Rua Major Amarante, 390 – Arigolândia, Porto Velho/RO), no horário das 9h às 17h, nos dias 16, 17 e 18 de outubro. No ato da entrega, o participante receberá o kit corrida.
Premiação
O percurso contará com opções de 5 km e 10 km, e a premiação incluirá troféus, medalhas e valores em dinheiro que variam de R$ 500 a R$ 6 mil.
O evento será realizado no dia 19 de outubro (Foto: Divulgação)
Ao todo, estão previstas 2 mil vagas para a 3ª Corrida da Democracia. O regulamento completo pode ser acessado no mesmo link de inscrição.
Foto: Divulgação
Comentários
Seja o primeiro a comentar!