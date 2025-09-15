Alan Queiroz prestigia entrega de implementos agrícolas para o município de Nova União

Publicada em 15/09/2025 às 11h03
Para garantir avanço no trabalho dos produtores rurais, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) atendeu a uma solicitação do vereador Valdeir de Souza e entregou uma grade niveladora para o município de Nova União, incentivando a produção rural dos agricultores locais. A ação garante que a comunidade tenha uma ferramenta essencial em seus trabalhos diários, aumentando a sua produtividade e, consequentemente, a sua fonte de renda.
A iniciativa reforça a importância de investir em infraestrutura agrícola como forma de fortalecer a economia local e oferecer melhores condições de trabalho aos produtores. Com a chegada da grade niveladora, os agricultores de Nova União passam a contar com mais eficiência no preparo do solo, o que impacta diretamente na qualidade do plantio e na colheita. Esse tipo de ação demonstra o comprometimento do deputado Alan Queiroz com o desenvolvimento do setor rural e com o atendimento das demandas apresentadas pelos parceiros.
O deputado Alan Queiroz destaca que investir no fortalecimento da agricultura familiar é essencial para as famílias. “Essa entrega representa mais do que um equipamento, é um compromisso com o homem do campo. Sabemos que a agricultura é a base da economia de muitos municípios, e oferecer melhores condições de trabalho aos produtores é garantir dignidade, geração de renda e desenvolvimento. Seguimos ouvindo as lideranças e trabalhando para que as demandas do campo sejam atendidas com agilidade e respeito”, concluiu.
A entrega da grade niveladora em Nova União reforça o compromisso do deputado Alan Queiroz com o fortalecimento da agricultura familiar e com o desenvolvimento das comunidades rurais. Investir em equipamentos e infraestrutura é essencial para garantir mais eficiência nas atividades do campo, valorizando o trabalho dos produtores e promovendo avanços reais na economia local.
