Acusado foge depois de atirar contra o BPTAR e deixa comparsa com drogas

Publicada em 12/09/2025 às 08h50
Na noite desta quinta-feira (11), uma ação do Batalhão de Patrulhamento Tático de Área Rural (BPTAR) no bairro Mariana, zona leste de Porto Velho, resultou na prisão de Diego B. A. S., 28 anos, e na apreensão de drogas e diversos objetos de procedência suspeita.
Segundo informações da guarnição, durante patrulhamento na Rua Menino de Deus, os policiais avistaram um homem armado carregando uma sacola vermelha e um rádio HT. O suspeito efetuou um disparo contra os policiais e fugiu do local.
Em seguida, os policiais localizaram outro indivíduo, identificado como Diego, com quem foram encontrados porções de maconha, cocaína, celular, R$ 1.167, duas bases de carregador de HT, máquina de cartão, outros objetos e uma central de ar.
O suspeito informou que fazia a venda dos entorpecentes a mando de um traficante conhecido como “Dos pato”, que conseguiu fugir durante a abordagem. Diego B. A. S. foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes para os procedimentos legais.
