Acusado de roubar carro em Rolim de Moura é encontrado amarrado na BR 364

Publicada em 23/09/2025 às 08h20
Segundo informações, um veículo VW Gol havia sido furtado na noite deste domingo (21) e, Rolim de Moura, e a foto do carro começou a circular nas redes sociais, ajudando na localização.
O veículo foi avistado por populares em um posto de combustível, localizado na BR-364, entre Pimenta Bueno e distrito de Guaporé. sentido Vilhena. Ao perceberem que o motorista estava sozinho e desarmado, os populares agiram rapidamente, renderam o suspeito e o amarraram com uma corda na porta do carro.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito imobilizado. O homem foi entregue aos policiais, que conduziram o caso à Delegacia de Polícia Civil. O carro foi recuperado e deverá ser restituído ao proprietário.
Por Rondonianews.com
