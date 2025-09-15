Publicada em 15/09/2025 às 08h50
Na tarde deste domingo, 14 de setembro de 2025, por volta das 17h, foi registrado um acidente de trânsito com lesão corporal culposa na rodovia RO-133, nas proximidades do distrito do 5º BEC, em Machadinho D’Oeste/RO.
Segundo informações, o veículo envolvido trata-se de um Fiat Palio, cor prata, conduzido pelo senhor C. dos S. N., identificado no local como proprietário do automóvel. Quando a guarnição chegou, constatou que o veículo encontrava-se capotado e imobilizado fora da pista de rolamento, apresentando danos de grande monta.
O condutor estava em estado de choque, sem condições de relatar os fatos com clareza. Testemunhas informaram que seguiam pela rodovia em direção ao distrito do 5º BEC, quando outro veículo parou à frente. Para evitar colisão traseira, o motorista realizou uma frenagem brusca, perdeu o controle da direção e acabou capotando.
O impacto colocou em risco não apenas a integridade física do condutor, mas também de terceiros que transitavam pela via. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou o motorista para atendimento médico.
Após as providências de praxe, o caso foi registrado e encaminhado à autoridade competente. A rápida intervenção da guarnição foi fundamental para preservar vidas, evitar novos acidentes e restabelecer a normalidade do tráfego na rodovia.
