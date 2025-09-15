A Fazenda 17: elenco tem Gaby Spanic, Dudu Camargo, ex-BBB Nizam e ex de Davi Brito

Publicada em 15/09/2025 às 15h36
A Record começou a divulgar, nesta segunda-feira (15), os participantes da 17ª edição de A Fazenda. O reality rural contará com 24 peões e dois infiltrados, que terão papel estratégico logo na primeira semana. A revelação foi feita durante coletiva em Itapecerica da Serra (SP), com a presença do diretor Rodrigo Carelli e da apresentadora Adriane Galisteu. Com informações da Rádio Itatiaia
Entre as novidades, não haverá o tradicional Paiol. No lugar, uma dinâmica promete agitar o jogo: dois famosos entrarão como infiltrados e, se não forem descobertos, ganham R$ 50 mil. Caso os demais peões consigam identificá-los, o prêmio em dinheiro será para os que acertarem. Outra novidade é a presença de Apolo, um cavalo branco que dividirá a baia com quem se sair mal na Prova de Fogo.
Parte do elenco oficial vazou nas redes sociais antes da coletiva, com imagens diretas da casa. Entre os confirmados estão:
Gaby Spanic – atriz venezuelana, protagonista de A Usurpadora
Yoná Sousa – participante do reality Ilhados com a Sogra (Netflix)
Dudu Camargo – ex-apresentador do SBT
Nizam – ex-participante do BBB 24
Gui Boury – ator de Chiquititas e As Aventuras de Poliana
Luiz Otávio Mesquita – multiatleta e filho do apresentador Otávio Mesquita
Gabily – cantora, também do De Férias com o Ex
Fernando Sampaio – ator e ex-participante de A Grande Conquista
Toninho Tornado – humorista, famoso pelo bordão “Calma, Calabreso”
Tamires Assis – musa do Boi Garantido e ex de Davi Brito (BBB 24)
Will Guimarães – influenciador, com passagens por De Férias com o Ex
O elenco completo será anunciado durante a estreia do programa, marcada para as 22h30 desta segunda-feira (15), na Record.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!