REALITY SHOW

A Fazenda 17: elenco tem Gaby Spanic, Dudu Camargo, ex-BBB Nizam e ex de Davi Brito

A Fazenda 17 estreia nesta segunda (15) com elenco que inclui Gaby Spanic, Dudu Camargo, ex-BBB Nizam, Gui Boury e Tamires Assis, ex de Davi Brito