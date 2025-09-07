Publicada em 18/09/2025 às 08h28
O Moto Clube Esquadrão do Barro realiza nos próximos dias 04 e 05 de outubro a 7ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross Supervisão Limero 2025, em Jaru, e a expectativa é que um grande público prestigie o evento.
O evento esportivo tem início a partir da tarde do sábado (04) na Chácara Esquadrão do Barro, localizada no Setor Chacareiro de Jaru, e contará com ampla praça de alimentação, arquibancadas cobertas, show acrobata de avião, tudo com entrada franca.
Na noite de sábado, a partir das 19h, haverá show com a dupla Glauber & Gleydson, que vem fazendo grande sucesso em Rondônia e já cantou com César Menotti & Fabiano na Expoari, em Ariquemes, e com Zezé di Camargo & Luciano na Festa de Barretos/SP.
A etapa do estadual contará com a participação de pilotos dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas Mato Grosso, nas categorias Importadas MX Pró, MX 3, MX 4, MX 5, Nacional Pró, MX Nacional 3, MX Júnior, Mirim, Infantil e Feminina.
Segundo o presidente do Esquadrão do Barro, Johnson Paixão, a competição tem início no sábado, a partir das 13 horas, com os treinos livres. No domingo, a partir das 8 horas, serão realizadas as tomadas de tempo dos competidores de cada categoria.
O presidente agradece o apoio da Prefeitura Municipal de Jaru, por meio do prefeito Jeverson Lima e seu vice Grécio Benedito, do deputado estadual Dr. Luís do Hospital e do deputado federal Lúcio Mosquini.
