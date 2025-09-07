SUPERVISÃO LIMERO 2025

7ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross ocontece nos 04 e 05 de outubro em Jaru

O evento esportivo ocorre na Chácara Esquadrão do Barro, localizada no Setor Chacareiro de Jaru, e contará com ampla praça de alimentação, arquibancadas cobertas