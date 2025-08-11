Zé Felipe revela que ficou com outra após fim do casamento com Virginia Fonseca: “Estou de boa”

Publicada em 11/08/2025 às 14h44
Dois meses após anunciar o fim do casamento com Virginia Fonseca, o cantor Zé Felipe contou que já se envolveu com outra mulher. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, ele foi questionado se já havia “beijado na boca” desde a separação. Com informações da Rádio Itatiaia
“Eu tô de boa”, respondeu inicialmente, tentando desconversar. Ao ser pressionado, admitiu de forma breve: “Uma”.
Durante a conversa, Zé Felipe também comentou que, após o término, decidiu focar ainda mais no trabalho. Ele revelou que o casal chegou a fazer terapia e investiu em viagens na tentativa de salvar a relação.
“Tentamos de tudo... Fizemos terapia, conversamos, viajamos juntos”, afirmou. Segundo o cantor, a viagem foi “maravilhosa”, mas, ao retornarem, perceberam que não conseguiriam continuar como um casal infeliz, principalmente vivendo em uma casa com três crianças.
“Preservamos a boa relação. Tenho um carinho muito grande por ela”, completou.
